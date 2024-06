Mare e Miniere a Portoscuso: domani terza giornata con Bruno Gambarotta col suo libro “Fuori programma” e il gruppo Enerbia in concerto

È un viaggio musicale dall’Appennino al mare quello in cui si imbarcherà domani sera (giovedì 27) il pubblico della rassegna di concerti che accompagna i seminari di musica e canto popolare di Mare e Miniere, in corso fino a domenica a Portoscuso: al centro dei riflettori, sul palco dell’antica tonnara di Su Pranu, il gruppo Enerbia, una formazione che mantiene ininterrotto il filo che unisce la musica colta e quella popolare nel paesaggio sonoro delle Quattro Province, la zona montana di confine tra Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte; terra di strumenti originali come la piva, l’antica cornamusa dell’Appennino, o l’oboe popolare chiamato piffero; strumenti che rientrano nell’armamentario musicale di Carlo Gandolfi che insieme a Maddalena Scagnelli (violino e voce), Nicola Rulli (chitarra) e Franco Guglielmetti (fisarmonica) compone i ranghi di Enerbia.

Il loro viaggio musicale si muove idealmente dalle corti rurali della pianura per risalire le valli appenniniche lungo vie storiche, come la Via Francigena con le sue varianti, e da lì raggiungere il Mediterraneo. Il concerto – che prende il titolo da un canzone d’amore, “Serenin” – farà rivivere le atmosfere della festa con l’esecuzione del repertorio di danze di coppia e di gruppo (valzer, mazurke, gighe, alessandrine, monferrine), di canti legati alla feste sacre e profane del mondo rurale, di ballate d’amore e di viaggio.

Ad aprire la serata di domani (giovedì 27), con inizio alle 21.30, sarà un appuntamento di tutt’altro genere: protagonista Bruno Gambarotta col suo libro “Fuori programma”, pubblicato l’anno scorso da Manni Editori, dove racconta, con grazia e divertimento, le esperienze vissute nei suoi cinquant’anni di carriera alla Rai, dal 1962 al 2011; una carriera iniziata come cameraman, proseguita come programmista e terminata sotto i riflettori delle prime serate.

L’ingresso è, come sempre, libero e gratuito.