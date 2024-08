A Flumentepido sono in corso le operazioni di bonifica dopo il devastante incendio di ieri, il parco archeologico di Monte Sirai è chiuso al pubblico

Dopo il devastante incendio di ieri, il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Pula per le operazioni di bonifica a Flumentepido/Sirai.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Carbonia.

Il comune di Carbonia, intanto, ha comunicato che il sito archeologico di Monte Sirai è chiuso al pubblico e l’accesso è consentito al personale autorizzato. Sono in corso i lavori in sinergia con la Protezione civile. E’ in arrivo anche un Canadair.