Non si ferma la mano degli incendiari nel Sulcis, presa di mira ancora Serbariu, dove le fiamme hanno costretto all’evacuazione di alcune abitazioni

Non si ferma la mano degli incendiari nel Sulcis. Dopo la domenica di fuoco di ieri, che ha registrato un incendio a Carbonia e due a Nuxis, dove è stato necessario l’intervento di ben tre elicotteri per spegnere le fiamme, come riportano le sei fotografie allegate,

oggi si è vissuto un altro pomeriggio di fuoco a Carbonia, nel quartiere di Serbariu, già colpito due volte nelle scorse settimane (vedi le due foto sotto e la foto di copertina).

Le fiamme si sono sviluppate nel primissimo pomeriggio, alimentate dal forte vento, hanno ridotto in cenere la vegetazione e si sono propagate fino a minacciare il centro abitato, costringendo all’evacuazione di alcune abitazioni. Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnati i vigili del fuoco, squadre di volontari coordinati dalla Protezione civile, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale che sono stati costretti a chiudere alla circolazione stradale la via Santa Caterina.