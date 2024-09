Giacomo Guadagnini (consigliere comunale Pd): «390.000 euro per valorizzare il parco di Monte Rosmarino»

«Riteniamo importante che il parco di Monte Rosmarino ritrovi finalmente la propria valorizzazione, vorremmo che diventasse una grande ‘palestra’ a cielo aperto, spazio di condivisione e socialità restituito alla città, nella quale si possano praticare attività sportive che vadano a vantaggio di tutte e tutti: sportivi, anziani, bambini, un luogo senza barriere architettoniche che possa accogliere agevolmente anche la disabilità. Oggi abbiamo a disposizione esclusivamente per questo spazio verde 390mila € che possono essere investiti per sottrarre quello spazio ai vandali e scongiurare il rischio d’incendi.»

A dirlo è Giacomo Guadagnini, consigliere comunale del Partito democratico, presidente della II Commissione Lavori pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione civile, Viabilità e Trasporti.

«Attraverso interlocuzioni con la cittadinanza – aggiunge Giacomo Guadagnini – il gruppo del Partito democratico comunale effettua una proposta complessiva che mette a sistema sicurezza, ambiente e tempo libero.

Nello specifico le azioni da porre in essere sono:

a) Manutenzione straordinaria del canale di raccolta delle acque meteoriche;

b) Impermeabilizzazione parziale del laghetto;

c) Impianto di videosorveglianza;

d) Ripristino automatismo temporizzato di chiusura dei cancelli di ingresso al parco;

e) Manutenzione rete idrica, fontanelle comprese;

f) Manutenzione impianto di illuminazione;

g) Verifica funzionamento impianto antincendio;

h) Ripristino panchine;

i) Taglio dei pini secchi e pulizia del sottobosco.»

«A questo passaggio preliminare si aggiungerebbe la manutenzione straordinaria e l’implementazione di zone adibite ai giochi per i più piccoli, delle zone attrezzate con percorsi per l’attività sportiva, segnaletica e cestini per la raccolta differenziata – conclude Giacomo Guadagnini -. E’ il momento di rendere fruibile a tutte e tutti un luogo troppo a lungo trascurato, abbiamo le risorse e abbiamo le idee, non ci resta che metterle in pratica!»