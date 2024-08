Ennesima tragedia sulle strade del Sulcis. Un 24enne agente del Corpo forestale è morto finendo fuori strada con l’auto di servizio

Ennesima tragedia sulle strade del Sulcis. Questo pomeriggio, intorno alle 16.00, un 24enne agente del Corpo forestale, è morto a seguito di un incidente stradale verificatosi lungo la provinciale 80 che collega Santadi a Villaperuccio, mentre con una collega si stava recando nella zona di Santadi per intervenire nelle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi nelle campagne di Villaperuccio, in località Nuraghe de is Animas.

Per cause in corso di accertamento, l’auto di servizio è finita fuori dalla carreggiata, ribaltandosi più volte.

Il giovane agente è stato prontamente soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari in gravissime condizioni e, purtroppo, è deceduto poco dopo il ricovero.

La giovane collega, 29 anni, è stata estratta dall’auto dai vigili del fuoco e trasportata all’ospedale Sirai di Carbonia, non in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santadi che hanno effettuato i rilievi.