I sindaci di Assemini e Carbonia esprimono cordoglio per la scomparsa del giovane forestale nell’incidente verificatosi a Santadi

I sindaci di Assemini Mario Puddu e Carbonia Pietro Morittu esprimono cordoglio per la scomparsa del giovane forestale nell’incidente verificatosi questo pomeriggio all’ingresso di Santadi. «Assemini piange una giovane vittima. Un’altra – ha scritto il sindaco di Assemini Mario Puddu in un post su Facebook -. Michele Murenu, forestale di 24 anni, è morto in un incidente stradale mentre andava a spegnere un incendio tra Santadi e Villaperuccio. In macchina con lui c’era una collega di lavoro che per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Una bruttissima giornata per la nostra Comunità – ha concluso Mario Puddu -. Rivolgo le condoglianze dell’amministrazione ai familiari.»

Il sindaco Pietro Morittu e l’intera Amministrazione comunale di Carbonia esprimono cordoglio e si stringono attorno ai familiari di Michele Murenu.

«Una piaga annosa, quella degli incendi, molto frequente soprattutto nel periodo estivo – si legge in una nota -. Una delle tante occasioni in cui centinaia di operatori, professionisti e volontari si rimboccano le mani e con il loro encomiabile ed esemplare impegno operano al servizio della collettività per scongiurare il propagarsi delle fiamme.»

«L’Amministrazione comunale esprime sentite condoglianze ai familiari della vittima e all’intero Corpo Forestale, unitamente a un ringraziamento per il lavoro che quotidianamente viene profuso dai corpi dei vigili del fuoco e Forestale, da tutte le associazioni di protezione civile, che si impegnano per la difesa e la tutela del territorio – conclude la nota -. Anche nella giornata odierna, le associazioni del nostro comune sono dovute intervenire prontamente per spegnere un incendio diffusosi all’ingresso della città di Carbonia.»