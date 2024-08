I vigili del fuoco sono intervenuti alle 8.30 di oggi nello specchio d’acqua antistante il porticciolo di Teulada per l’incendio di una barca a vela

Il Comando dei vigili del fuoco di Cagliari, allertato dalla Capitaneria di Porto di Cagliari per l’incendio di una imbarcazione di 15 metri all’ormeggio presso il porticciolo di Teulada, ha provveduto all’invio sul posto di una squadra a terra dal distaccamento di Carbonia e degli specialisti Nautici e Sommozzatori dal distaccamento portuale di Cagliari.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno riscontrato che, dopo un primo tentativo infruttuoso di spegnere le fiamme da parte degli ormeggiatori, l’imbarcazione era stata agganciata da un altro natante e portata al largo.

I mezzi nautici dei vigili del fuoco, raggiunta l’imbarcazione, hanno proceduto allo spegnimento delle fiamme prima che l’imbarcazione, ormai irrimediabilmente danneggiata, si inabissasse. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno provveduto al posizionamento del pedagno (boa di segnalazione) per la segnalazione dell’imbarcazione che si trova a circa 40 metri di profondità.

L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone né altre imbarcazioni.