ENI: oltre 100 nuove assunzioni di diplomati e laureati. L’azienda cerca Addetti Sicurezza e Responsabili in Italia

Eni, società integrata dell’energia, dove i progetti di innovazione e sostenibilità rappresentano un elemento determinante per il perseguimento della strategia aziendale ed in particolare per accelerare il percorso di transizione energetica, effettuerà oltre 100 nuove assunzioni riguardanti diverse figure. Gli Operatori di Esercizio dovranno effettuare attività di manutenzione sul sito e collaborare con il personale operativo, provvedere a tutte le manovre in campo necessarie all’avviamento, esercizio e fermata delle sezioni di impianto affidate, eseguire la lettura dei parametri di esercizio non disponibili in sala controllo e curare l’ordine, la pulizia e la cartellonistica delle apparecchiature affidate; gli Esperti di Sicurezza sul Cloud dovranno supportare il team per le attività di analisi, verifica e consolidamento della postura di sicurezza di infrastrutture basate su servizi cloud, individuare le necessità di evoluzione e gli adeguamenti rilevanti le misure tecnologiche di sicurezza esistenti, definire standard tecnici e linee-guida, effettuare controlli di 2° livello e supportare il team nella valutazione di piattaforme innovative di cyber security; i Responsabili del Progetto dovranno gestire il processo di approvazione degli investimenti, coordinare e controllare le commesse dei progetti assegnati, gestire e coordinare il team interno durante l’esecuzione dei lavori, gestire i contratti d’appalto e di fornitura durante la fase di costruzione e definire la strategia di approvvigionamento; gli Addetti allo Sviluppo Aziendale dovranno gestire le attività inerenti allo sviluppo del progetto, analizzare le nuove iniziative di sviluppo dal punto di vista della fattibilità tecnico economica, gestire l’interfaccia operativa per la definizione delle caratteristiche tecniche del progetto, predisporre le istanze verso gli enti e le amministrazioni e predisporre la documentazione tecnica per la definizione degli atti.

