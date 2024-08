Gianluigi Rubiu (FdI): «Degrado e abbandono degli immobili AREA»

«Le condizioni di degrado in cui versano gli immobili di edilizia residenziale pubblica nel Sulcis Iglesiente, stanno facendo crescere un malcontento sempre più diffuso tra gli assegnatari degli alloggi di competenza dell’Agenzia Regionale per Edilizia Abitativa. E’ inaccettabile che ogni richiesta di manutenzione presentata dai residenti degli immobili AREA venga puntualmente ignorata. Prospetti fatiscenti e distacchi di intonaco, infiltrazioni e muffe, infissi obsoleti e altamente disperdenti che fanno lievitare i costi di riscaldamento, servizi igienici vetusti e non adeguati alle norme per il superamento delle barriere architettoniche.»

Lo scrive, in una nota, Gianluigi Rubiu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«Nel solo Sulcis Iglesiente, AREA conta circa 4.300 unità abitative e circa 850 unità con altra destinazione d’uso – aggiunge Gianluigi Rubiu -. La stima degli immobili gestiti dell’Agenzia Regionale per Edilizia Abitativa nei principali tre centri del Sulcis Iglesiente vede circa 900 immobili ad Iglesias, oltre 2.000 a Carbonia e poco meno di 300 a Sant’Antioco e questa totale mancanza di manutenzione degli immobili ne preclude fortemente la sicurezza con ripercussioni sulla salute degli assegnatari.»

«A tutto ciò si aggiunge anche l’annoso problema delle alienazioni degli immobili. AREA, infatti, oltre a non effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili in capo alla sua gestione, non consente nemmeno agli assegnatari che ne hanno fatto richiesta di acquisire la proprietà delle unità abitative per effettuare in proprio e a proprie spese tali interventi divenuti ormai improcrastinabili – conclude il consigliere regionale di Fratelli d’Italia -. Per queste ragioni ho presentato una interrogazione alla giunta regionale per conoscere cosa si intenda fare per invertire una volta per tutta la rotta relativa alla gestione degli immobili da parte di AREA.»