Il comune di Sant’Antioco ha pubblicato il bando di concorso per l’aggiornamento della graduatoria utile all’assegnazione degli alloggi comunali a canone sociale

Il comune di Sant’Antioco ha pubblicato il bando di concorso per l’aggiornamento della graduatoria generale e delle sub graduatorie finalizzate all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, di nuova edificazione o recuperati, che si rendano disponibili nel comune di Sant’Antioco. Scadenza domande fissata per il 28/10/2024.

Possono partecipare sia i nuovi aspiranti all’assegnazione di alloggio, sia coloro che, già iscritti nella graduatoria approvata e attualmente valida, abbiano maturato condizioni utili a modificare il pregresso ordine di iscrizione.

Attenzione: coloro la cui situazione non abbia subito mutamenti di qualsiasi tipo utili alla modifica del punteggio assegnato nella precedente graduatoria, sono tenuti a confermare – a pena di esclusione – il mantenimento della pregressa iscrizione utilizzando l’apposito modulo allegato al bando di concorso.

Le domande di partecipazione e la dichiarazione di mantenimento della precedente iscrizione nella graduatoria devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio Servizi generali e politiche della casa, il centralino del Comune e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.santantioco.su.it e pervenire all’ufficio protocollo entro il 28/10/2024.

Per eventuali chiarimenti e/o compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi generali e politiche della casa: Margherita Fadda (0781/8030214); Dolores Lusci (0781/8030253); Francesca Balia (0781/8030229); Francesca Bullegas (0781/8030227) il lunedì dalle 16.00 alle 18.00, il martedì e il giovedì dalle 11.00 alle 13.00.