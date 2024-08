Il generale di Brigata Stefano Iasson e il Comandante provinciale di Cagliari generale di Brigata Luigi Grasso, hanno incontrato stamane i carabinieri impegnati nei servizi di controllo del territorio

Nella mattinata di Ferragosto, il generale di Brigata Stefano Iasson Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, accompagnato dal Comandante Provinciale di Cagliari Generale di Brigata Luigi Grasso, hanno voluto incontrare personalmente una rappresentanza dei carabinieri impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire ai cittadini della provincia, un “Ferragosto” all’insegna della sicurezza.

Il generale Stefano Iasson, sottolineando quanto sia importante l’attività di prossimità dei carabinieri anche nei più piccoli centri della Sardegna, ha espresso i suoi sentimenti di gratitudine ai militari presenti e, loro tramite, anche a quelli impegnati in servizio lontani dal capoluogo per l’operato finora svolta e per il contributo che forniranno alle comunità di riferimento in questo periodo festivo.