Lunedì 5 agosto, a Villacidro, terminano le celebrazioni dedicate a San Sisinnio: il commiato dalla festa avverrà nel centro abitato.

Celebrazioni religiose

Lunedì 5 agosto, alle 19.00, Santa Messa, nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara.

Al termine, 19,45, avrà luogo la solenne Processione per le vie del paese, “S’Inserru“, con il simulacro del Santo trainato da un giogo di buoi proveniente da Domusnovas, dal gruppo folk Gippi, associazione San Sisinnio Martire tradizioni popolari, dalla Banda musicale Santa Cecilia di Villacidro, del Gonfalone e dalla Confraternita del Santo Rosario.

“S’inserru” è l’atto finale con il quale si chiudono i festeggiamenti religiosi (itinerario: Chiesa parrocchiale, via Parrocchia, via Stazione, via Regione Sarda, via Roma, piazza Zampillo, Chiesa parrocchiale).

Intrattenimenti civili

Lunedì 5 agosto, a partire dalle 22.00, Caos 90 Live, spettacolo finale di chiusura, al parco Brigata Sassari. La serata si fregia del titolo di Festival anni 90 più grande in Italia e si preannuncia indimenticabile, in compagnia dei grandi protagonisti della dance anni ’90: con Eifell 65 – Marvin & Prezioso – Carolina Marquez – Dj Kubik – Cire.