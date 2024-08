Proseguono, a Sant’Antioco, da parte dei vigili del fuoco di Cagliari, le ricerche di un 88enne che si è allontanato dalla locale struttura RSA

Proseguono anche in data odierna, da parte dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari, le ricerche di un uomo di 88 anni che si è allontanato dalla struttura RSA in cui era ospite a Sant’Antioco. Le ricerche della persona scomparsa sono state avviate ieri intorno alle ore 17.00.

I vigili del fuoco, che stanno operando con la squadra a terra del distaccamento di Carbonia, sono supportati altresi dal Nucleo Cinofili e dal nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto).Sul posto, a coordinare le operazioni di soccorso il ROS (Responsabile delle Operazioni di Soccorso), su automezzo UCL (Unità di Comando Locale) con personale specialista TAS (Topografia Applicata al Soccorso).

Effettuata inoltre l’attivazione degli specialisti Nautici e Sommozzatori dal distaccamento portuale di Cagliari. per le ricerche negli specchi d’acqua presenti in zona.

Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, anche personale delle forze dell’ordine e volontari per supportare le operazioni di ricerca con uomini e mezzi.