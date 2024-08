A Cortoghiana lunedì 12 agosto la festa “Cortoghiana sotto le stelle”

La Polisportiva Sacro Cuore Cortoghiana, in collaborazione con il comune di Carbonia e la Pro Loco Carbonia, ha organizzato per lunedì 12 agosto una grande serata di festa denominata “Cortoghiana sotto le stelle”, in programma in viale Amedeo di Savoia e piazza Venezia.

«Sarà un bellissimo evento per tutti i gusti, all’insegna della partecipazione, aggregazione e socializzazione con musica live, balli di gruppo a cura della Elle Dance, mascotte per bambini, gonfiabili gratuiti, gastronomia, espositori di prodotti di artigianato locale e dolci della tradizione sarda. Una delle tante iniziative che abbiamo programmato nell’ambito del cartellone di eventi Estiamoinsieme 2024», ha detto l’assessora dello Spettacolo Giorgia Meli.