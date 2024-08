Ritorna al Festival LiberEvento la criminologa Roberta Bruzzone con due appuntamenti

Prosegue in questo mese di agosto la ricca programmazione della XIII edizione del Festival Culturale LiberEvento 2024, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga, fiore all’occhiello della promozione culturale isolana e annoverato tra le grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna.

Dopo una fitta settimana di appuntamenti a Calasetta, il Festival prosegue il suo tour nei vari comuni del Sulcis Iglesiente. Gradito ritorno alla manifestazione letteraria per Roberta Bruzzone. Nell’affascinante Casa Baronale a Teulada, il 9 agosto la criminologa, dialogherà col giornalista Carlo Floris, del suo ultimo libro “State of Florida vs Chico Forti” (Mursia 2024).

Roberta Bruzzone incontrerà il pubblico anche il 10 agosto a Fluminimaggiore, presso l’Anfiteatro Parco Riola, a partire dalle ore 21.00