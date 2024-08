Sabato 3 agosto, a Carloforte, cala il sipario su Sun d’aixia in ti canti

Sabato 3 agosto cala il sipario su Sun d’aixia in ti canti, la rassegna organizzata dall’associazione Bötti du Shcöggiu a Carloforte, nello splendido scenario della spiaggia di Lucaise, baciata dai colori del tramonto.

Appuntamento come sempre alle 19,30, quando a chiudere l’edizione 2023 della rassegna sarà la virtuosa del pianoforte Maria Josè Palla, cagliaritana vincitrice di diversi premi nazionali e internazionali. L’artista si esibirà in un concerto che proporrà partiture di F. Schubert, C. Debussy, M. Ravel e altri.

Il costo del biglietto è di 10 euro.