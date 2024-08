Sabato 31 agosto, al Nuraghe Seruci di Gonnesa, Argonautilus presenta l’ultimo saggio di Alessandro Carlini

Sabato 31 agosto, alle ore 21.00, al Nuraghe Seruci di Gonnesa, Argonautilus presenta il giornalista e scrittore Alessandro Carlini con il suo ultimo saggio: “Se il fuoco ci desidera. Breve vita di Renato Del Din, che l’8 settembre 1943 scelse la libertà”, UTET Libri.

Nell’ottantesimo anniversario, la ricostruzione dei pochissimi anni di questo ufficiale e partigiano “perfetto”, grazie agli scritti e alle lettere inedite di Renato, e ai ricordi della sorella Paola Del Din, che dopo la morte del fratello portò avanti il suo nome e la sua battaglia.

Alessandro Carlini (1976) giornalista e scrittore, lavora per l’Agenzia Ansa. Ha pubblicato “Partigiano in camicia nera” (Chiarelettere, 2017), biografia romanzata di Uber Pulga, vincitore del premio Città di Como Opera Prima e del premio Carver, e il noir di ambientazione storica “Gli sciacalli” (Newton Compton, 2021), proposto da Paolo Ruffilli alla selezione del premio Strega 2021. Per Utet ha pubblicato nel 2023 Nome in codice: “Renata. Storia di Paola Del Din, combattente della Resistenza e agente segreto”, finalista del premio Fiuggi Storia.

L’evento è parte della FieraOFF della Fiera del Libro 2024 “Attenzione” ed è patrocinato dal comune di Gonnesa e dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.