Il Consiglio comunale di Carbonia si riunisce oggi per l’esame di interrogazioni e interpellanze

Il Consiglio comunale di Carbonia si riunisce oggi, convocato alle 13.15 in prima convocazione e alle 14.30 in seconda convocazione, per l’esame di interrogazioni e interpellanze. Una seconda seduta è stata convocata dal presidente Federico Fantinel, per il 13 settembre, alle 15.30 in prima convocazione e alle 16.30 in seconda convocazione, per l’approvazione della variante al Piano di risanamento urbanistico nella frazione di Medadeddu