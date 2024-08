Gianluigi Rubiu (FdI): «Follia ad alta quota per l’ottenimento del contributo per l’abbattimento delle spese sui voli aerei»

«Come se non bastassero le gli enormi costi dei biglietti aerei, le molteplici difficoltà a reperire un volo da e per la Sardegna, per migliaia di Sardi, costretti a doversi spostare per motivi di lavoro, di studio e sempre più per cure mediche, la Giunta Todde ha approvato la procedura telematica per poter accedere al sistema delle richieste dei contributi per le spese aeree (escluse le uniche rotte Roma e Milano in continuità) con un complesso meccanismo necessario per caricare una richiesta di contributo per l’abbattimento delle spese dei trasporti aerei sul portale Sardegna Trasporti, iter estremamente complicato, e talvolta impossibile. La Giunta (in piena continuità con tutta la loro azione politica finora attuata), dimostra ancora una volta le proprie abilità per andare contro i sardi!»

Lo scrive, in una nota, Gianluigi Rubiu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«Per poter accedere al servizio è necessario, infatti, per ogni singola tratta e per ogni singolo passeggero, autenticarsi tramite SPID, inserire manualmente i propri dati, caricare la propria carta d’identità, la carta di imbarco e una serie di Autocertificazioni. Rammentiamo che questa procedura va ripetuta per ogni singola tratta – aggiunge Gianluigi Rubiu -! Procedura estremamente difficoltosa, farraginosa e non permetta agli aventi diritto di accedere alle agevolazioni che spettano per garantire la sostenibilità dei trasporti per tutti i sardi. È chiaro che non tutti possono avere l’identità digitale SPID, le abilità, il tempo e le competenze per digitalizzare e caricare tutti i dati follemente richiesti. In Consiglio regionale intendiamo ancora una volta contrastare l’azione politica della Giunta Todde, che viola le esigenze dei sardi e attua dei meccanismi contorti e fortemente burocratizzati, figli di chi non conosce i sardi, non conosce i problemi della Sardegna e che pensa esclusivamente a danneggiare la nostra isola e i nostri concittadini!»

«Sarebbe opportuno creare un profilo sul sistema informatizzato con inserimento della sola carta di identità e utilizzare lo stesso per ogni viaggio successivo, andando così a snellire, semplificare e rendere usufruibile un servizio per i sardi che è sempre stato fondamentale e prioritario, un servizio che difende e fa valere il diritto fondamentale della libera mobilità – conclude Gianluigi Rubiu -. La Regione deve mettere subito mano a questo sistema folle e farraginoso, con una procedura snella oppure con l’abbattimento dei tagli del costo del biglietto al momento dell’acquisto.»

Gianluigi Rubiu, infine, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessora del Lavoro Barbara Manca per conoscere quali azioni intendano adottare per rendere agevole e funzionale il

sistema di contributo regionale (dei costosissimi biglietti aerei) e, soprattutto, dell’urgenza di rivedere il sistema della continuità territoriale, prossimo alla scadenza nel mese di ottobre.