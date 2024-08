In occasione dell’apertura dell’anno educativo, Villamassargia ospita la Garante per l’infanzia della Regione Sardegna Carla Puligheddu

In occasione dell’inaugurazione dell’anno educativo 2024/2025, lunedì 2 settembre il nido comunale “Rosa L. Parks” di Villamassargia diventa culla di incontro, scoperta e confronto del mondo dell’infanzia. Nella struttura di via Allende, recentemente divenuta “montessoriana”, la sindaca Debora Porrà, con il Coordinamento Pedagogico Territoriale “Ilaria Alpi”, accoglierà la garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sardegna Carla Puligheddu che ha scelto Villamassargia per una visita istituzionale, dopo la concessione del patrocinio al curricolo didattico educativo “Mi chiamo ZeroSei”, documento che offre una preziosa visione d’insieme delle esperienze di apprendimento, oltre che essere una bussola sulla cura del bambino.

La mattinata del 2 settembre prevede, dalle ore 9 alle ore 11, una visita guidata al nido comunale con un momento di animazione per i bambini e le loro famiglie, mentre alle ore 11 è stata organizzata nel giardino una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Sara Vigorita, con la partecipazione della sindaca Debora Porrà, la garante per l’infanzia e l’adolescenza della RAS Carla Puligheddu, la coordinatrice pedagogica del CPT “Ilaria Alpi” Mara Durante ed Elide Taviani, formatrice e membro del direttivo Opera Nazionale Montessori.

All’appuntamento, finalizzato a ragionare insieme alle esperte sulle criticità emergenti relative alle giovani generazioni, sono stati invitati Sindaci, dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie.

Il gotha dell’infanzia, riunito dall’assunto coniato dalla pedagogista Mara Durante ‘Se cambiamo l’inizio della storia cambiamo tutta la storia’, proverà a dare risposte ai quesiti legati all’educazione nell’età dello sviluppo. Nel corso del dibattito, ci sarà la possibilità di intervenire da parte del pubblico.