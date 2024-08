E’ stato presentato martedì 27 agosto, a Gonnesa, il libro “Pesce d’aprile… Lo scherzo del destino che ci ha reso più forti” di Daniela Spada e Cesare Bocci – di Nadia Pische

Il primo aprile è per tutti da sempre un giorno in cui si fanno e si ricevono scherzi. Da qui la scelta di una bellissima coppia Daniela Spada e Cesare Bocci di scrivere un libro “Pesce d’aprile… Lo scherzo del destino che ci ha reso più forti” perché proprio il primo aprile 2000 la vita li ha messi alla prova con un “terribile scherzo”.

E’ da pochi giorni nata la loro bimba “Mia”, quando Daniela sta per allattare la figlioletta ha un forte mal di testa e viene colpita da un ictus. Si risveglierà dopo 20 giorni per scoprire quali conseguenze aveva lasciato in lei.

La tremenda affermazione del medico alle dimissioni “Sua moglie non camminerà più!”, “Certo che lo farà!”, risponde il serio compagno Cesare Bocci, noto volto televisivo.

Da quel giorno inizia una sfida contro il tempo e, senza fine, lottano contro il dolore, lo sconforto contro un sistema sanitario non sempre soddisfacente e puntuale, contro le nostalgie di come era prima la vita… Daniela guidava la moto, suonava il sax, faceva sci d’acqua e ballava.

La sua vita cambiò radicalmente, dovette imparare a fare tutto da capo, anche la più semplice azione. Adesso a distanza di tempo ha ripreso a guidare, passeggia con il suo cane ed ha intrapreso una nuova professione. Col suo blog “cucinaamoremio.com” ritrova la voglia di mettersi in gioco… il suo nuovo mondo si articola tra pentole e padelle, semola e farine… E fa del suo passatempo il suo lavoro che dà il via a tante iniziative.

La vita però è davvero difficile e complicata, se si viene colpiti da una grave disabilità non sempre c’è la giusta preparazione psicologica per paziente e parenti, la preparazione che potrebbe rendere le cose un pochino più semplici ed evitare errori di ogni sorta. Purtroppo, in tutto questo marasma di problemi, la piccola “Mia” risente e non poco della situazione… sua mamma ha bisogno di tante cure attenzioni e tempo… tanto tempo. Molte sono le cose da gestire, tante le preoccupazioni, i problemi, ma con la forza del loro amore riusciranno a vincere questa sfida. I miglioramenti in Daniela sono tangibili, così come è concreta l’importanza di raccontare questa storia toccante, affinché si possono trarre spunti di riflessione e forza.

Martedì 27 agosto il loro libro è stato presentato nella sede delle associazioni Bacu Abis, con la presentazione di Paolo Serra, direttore regionale del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria.

Sentire questo racconto è stato toccante per il numeroso pubblico intervenuto, certi passaggi hanno anche fatto ridere ma il peso della storia si sentiva nella voce emozionata e tremante di Daniela, nascosto ora da una lacrima, ora da un sorriso.

Una storia di resilienza gestita con caparbietà, con tanta voglia di vincere, di ritrovare la serenità beandosi delle cose belle che si hanno e non stando in continuazione a pensare con rammarico a ciò che si è perso. L’aiuto che ha ricevuto Daniela da amici e parenti, prima di tutto dal suo compagno ora suo marito Cesare, è stato tanto, ma il lavoro che ha fatto lei su sé stessa è qualcosa di veramente grande, un monito per chi si ritrova a vivere una situazione simile.

Tanti auguri Daniela…

Nadia Pische