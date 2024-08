Lunedì 2 settembre aprono le iscrizioni al nuovo corso di laurea in Medicina e chirurgia in lingua inglese

All’Università degli Studi di Cagliari parte il nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Medicine and Surgery), tra le novità dell’offerta formativa per l’anno accademico 2024/2025.



Da lunedì 2 settembre fino al 12 settembre sarà possibile iscriversi alla prova selettiva, in calendario il 17 settembre.

Il corso presenta una struttura identica al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana: dura 6 anni ed è abilitante all’esercizio della professione di medico chirurgo e all’iscrizione alle scuole di specializzazione. La sola differenza è che tutte le attività, sia quelle teoriche che quelle pratiche, sono erogate interamente in lingua inglese.

I posti disponibili sono 100, di cui 80 riservati a cittadini italiani e comunitari e 20 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.

«L’attivazione di Medicine and Surgery si inserisce organicamente in un preciso disegno di sviluppo dell’Ateneo, per il quale la ricerca più avanzata e una forte apertura internazionale alimentano un’offerta di ben 95 corsi di studio, 9 dei quali attivati per la prima volta” – sottolinea il professor Ignazio Efisio Putzu, prorettore delegato per la didattica, welfare allo studente e Università diffusa – in particolare, il nuovo corso di Medicine and Surgery darà alle nostre studentesse e ai nostri studenti ulteriori possibilità di guardare con competenza e sicurezza a un mondo della medicina sempre più integrato e in rapida evoluzione, dove nuove scoperte scientifiche e nuove sfide sanitarie si susseguono incessantemente.»

L’attivazione del corso di laurea in Medicine and Surgery punta inoltre a preparare gli studenti e le studentesse al confronto con i contesti scientifici internazionali e risponde anche alle esigenze del territorio regionale.

«Con il corso di laurea in Medicine and Surgery – spiega il professor Alberto Cauli, coordinatore del corso di laurea – l’Università degli Studi di Cagliari ha voluto integrare la propria offerta formativa in linea con i maggiori atenei italiani che sostengono l’importanza crescente della formazione medica internazionale e della preparazione di medici che siano pronti ad affrontare le sfide di una professione sempre più globale e interconnessa. Inoltre l’apertura del corso lingua inglese è un’opportunità per la Regione Sardegna di avere medici che siano in grado di interagire anche con un’utenza straniera come quella turistica, fondamentale per l’economia sarda.»

La procedura di iscrizione online alla prova di accesso in lingua inglese sul portale Universitaly (www.universitaly.it) sarà attiva a partire dal 2 settembre sino alle ore 15 del 12 settembre.

I dettagli del corso e il bando di selezione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Cagliari www.unica.it .