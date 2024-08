Si sono concluse con il ritrovamento del corpo privo di vita nella zona dell’Arena Fenicia, le ricerche di Graziano Crastus, l’88enne di Sant’Antioco allontanatosi giovedì dalla casa di riposo di via Gialeto

Si sono concluse questo pomeriggio, purtroppo con il ritrovamento del corpo privo di vita nella zona dell’Arena Fenicia, le ricerche di Graziano Crastus, l’88enne di Sant’Antioco allontanatosi giovedì dalla casa di riposo di via Gialeto, dov’era ospite. Le ricerche erano state avviate giovedì intorno alle ore 17.00, con il concorso dei vigili del fuoco con la squadra a terra del distaccamento di Carbonia, supportati dal Nucleo Cinofili e dal nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), coordinate dal ROS (Responsabile delle Operazioni di Soccorso), su automezzo UCL (Unità di Comando Locale) con personale specialista TAS (Topografia Applicata al Soccorso). Sono stati attivati anche gli specialisti Nautici e Sommozzatori dal distaccamento portuale di Cagliari, per le ricerche negli specchi d’acqua presenti in zona.