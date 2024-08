Sinistra Futura: «Sulle energie rinnovabili, stop alla campagna mediatica demagogica!»

«La campagna mediatica che giornalmente attacca il governo della Regione sulla legge 5/2024 sta creando interpretazioni, se vogliamo anche in buona fede, ma che non possono non preoccuparci. La democrazia è un bene fondamentale che comporta confronto, anche animato, ma non devono mai essere messi in discussione i fondamenti della nostra repubblica parlamentare. Fatichiamo, dunque, a capire il perché si debba pensare che se lo Stato Italiano usa la parola transizione energetica noi dobbiamo usare la parola speculazione eolica energetica devastazione del territorio della nostra terra” o ancora il perché si debba giustificare “ogni atto di ribellione come legittima difesa contro lo Stato Coloniale” o, infine, ritenere che “il governo comanda una ciurma di consiglieri regionali”.»

E’ ferma la presa di posizione di Sinistra Futura nell’acceso dibattito in corso sulle energie rinnovabili.