Salvatore Deidda (FdI): «Sulle rinnovabili la presidente Todde recita più parti in commedia»

«La presidente Todde smetta di voler recitare più parti in commedia. Dice di non essersi accorta del decreto Draghi, pur essendo viceministra dello Sviluppo economico e delle Imprese ma i 5 Stelle sia in Europa che in Italia non sono quelli che hanno spinto per chiudere le centrali a carbone e passare tutto sulle rinnovabili?»

A dirlo è Salvatore Deidda, deputato Fdi e presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

«L’altro giorno era con il ministro delle Imprese Urso e la sottosegretaria Bergamotto, l’altro giorno con il ministro Fitto, possibile che quando torna in Sardegna non sa niente ed è sempre colpa del Governo Meloni? Viene ascoltata e trova porte aperte come presidente della Regione Sardegna ma appena torna in Sardegna recita la parte di vice Conte dei 5 Stelle. Il Governo le ha dato ampia disponibilità ad ascoltare e recepire le esigenze dell’Isola, basta non recitare due parti. Nell’Isola intransigenti contro pale e fotovoltaico, a Roma e in Europa per fotovoltaico ed eolico. C’è il lavoro delle aree idonee? Si lavori senza slogan o recitando più parti e gli obiettivi saranno raggiunti più facilmente», conclude Salvatore Deidda.