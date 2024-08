E’ nuova emergenza per il Servizio India nell’Isola di San Pietro

«Abbiamo appreso con rammarico che il Servizio India (infermiere a bordo delle ambulanze), avviato il 15 giugno scorso e programmato fino al 30 settembre prossimo, nel piano di potenziamento estivo dell’assistenza emergenza urgenza 118 sulla nostra Isola, durante il mese di agosto sarà scoperto per ben 11 turnazioni. E’ evidente che queste difficoltà nella copertura dei turni programmati, non fanno altro che aggravare ulteriormente la situazione già molto difficile dell’associazione Croce Azzurra, la quale si trova con un numero di volontari assolutamente insufficiente e non potrà contare sull’apporto degli infermieri Areus nel servizio 118, che garantiscono alla cittadinanza un servizio di assistenza sanitaria di alto livello, in un periodo, quello estivo, nel quale gli interventi aumentano notevolmente a seguito dei consistenti flussi turistici verso la nostra Isola.»

La denuncia arriva dal sindaco Stefano Rombi e dall’assessora della Tutela della Salute del comune di Carloforte Pina Franca Opisso.

«Pur capendo le difficoltà che l’Areus sta affrontando nella reperibilità di figure professionali da dedicare al Servizio India – aggiungono Stefano Rombi e Pina Franca Opisso -, non possiamo che insistere nella richiesta affinché questo servizio sull’Isola di San Pietro sia garantito almeno secondo la turnazione programmata nel piano di potenziamento estivo, considerando, come più volte sottolineato, la specificità del nostro territorio, isola minore priva di presidio ospedaliero, vittima assai più di altri territori di un sistema sanitario non sufficiente, in un mese che vede la presenza di circa 30.000 persone residenti.»

«Auspichiamo, pertanto – concludono Stefano Rombi e Pina Franca Opisso – che in tempi rapidi si possano trovare le risorse umane per la continuità operativa del servizio India sulla nostra Isola e i turni ad oggi vacanti possano essere coperti.»