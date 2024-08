Dal 30 agosto le agevolazioni tariffarie sui trasporti marittimi con le isole minori per i passeggeri non residenti

Verranno riattivate da venerdì 30 agosto e fino ad esaurimento dei fondi a disposizione (450.000,00 euro), le agevolazioni tariffarie sui collegamenti marittimi gestiti dalla Delcomar con le isole minori in Sardegna per i passeggeri non residenti. Sulle linee Carloforte/Portovesme e Carloforte/Calasetta e, su entrambi i regimi diurno e notturno, alle tariffe ordinarie (estive e invernali) dei passeggeri non residenti, verrà applicata la seguente scontistica: sconto di 5,00 euro sul passeggero e 10 euro sull’auto.

Tale formula di agevolazione tariffaria, sarà operativa e fruibile nella formula andata e ritorno nel weekend dalla prima corsa del venerdì fino alle ore 13.00 del lunedì, salvo ulteriori differenti indicazioni. Il pagamento del contributo di sbarco è sempre dovuto, fatto salvo per l’utenza che usufruisce del diritto all’esenzione secondo il vigente regolamento comunale.