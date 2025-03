Girotonno, al via il Food Creator Contest rivolto ai creatori digitali

Al via il Food Creator Contest del Girotonno, il concorso rivolto a digital creator, food blogger e influencer appassionati di cucina. L’iniziativa, promossa dal comune di Carloforte e organizzata dall’agenzia Feedback, si inserisce nell’ambito dell’edizione 2025 del Girotonno, la kermesse gastronomica che celebra il tonno rosso del Mediterraneo, la cui 21ª edizione è in programma dal 30 maggio al 2 giugno prossimi a Carloforte.

Contest on line, come partecipare. Al concorso possono partecipare digital creator, food blogger e influencer appassionati di cucina con una fanbase di almeno 5.000 followers in totale (somma tra le diverse piattaforme IG + FB + TikTok + Pinterest). I creators potranno mettersi alla prova creando una ricetta originale a base di tonno, scattando una foto al piatto per poi caricarla sul sito ufficiale del Girotonno all’indirizzo https://girotonno.it/contest/food-creator-contest/

Una volta pubblicata la foto, la sfida continua sui social: ogni partecipante potrà condividerla sui propri profili, da Facebook a WhatsApp, da Instagram a Pinterest per raccogliere il maggior numero possibile di like. Il pubblico dei social potrà votare le ricette in gara fino al 30 aprile. La foto del creator che riceverà più like avrà la possibilità di vivere in prima persona il Girotonno 2025. Il vincitore, infatti, potrà partecipare all’evento da protagonista: affiancherà gli chef della squadra italiana in gara al World Tuna Competition, raccontando in diretta la propria esperienza sui canali social e condividendo ogni momento di questa straordinaria avventura con la propria community.

«Il Food Creator Contest – ha detto il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi – rappresenta un’importante occasione per valorizzare la tradizione culinaria del tonno e, allo stesso tempo, coinvolgere nuove generazioni di creativi digitali. Carloforte è pronta ad accogliere il vincitore di questa sfida con il calore e l’ospitalità che ci contraddistinguono. Siamo certi che questa iniziativa renderà il Girotonno 2025 ancora più speciale.»

L’edizione 2025 dell’evento, con la novità di “Aspettando il Girotonno”. L’attesa per il Girotonno 2025, alla sua 21^ edizione, si arricchisce di un’importante novità: quest’anno l’evento simbolo di Carloforte che celebra la millenaria tradizione del tonno rosso del Mediterraneo, raddoppia con “Aspettando il Girotonno”, una settimana di appuntamenti che, dal 23 al 29 maggio, accompagneranno i giorni clou del festival dal 30 maggio al 2 giugno. L’anteprima del Girotonno sarà un “viaggio” tra gusto, cultura e tradizione, con un programma che trasformerà l’isola in un palcoscenico di esperienze uniche. Ogni giorno sarà possibile esplorare il territorio con visite guidate, tra calette nascoste e panorami mozzafiato. Seguiranno incontri con esperti del settore marino, che ci condurranno in un viaggio affascinante alla scoperta del mare e della sua biodiversità. Non mancheranno momenti dedicati alla gastronomia, con degustazioni di prodotti locali e cooking show. Le strade del centro storico si animeranno con mercatini artigianali, laboratori per grandi e piccoli e spettacoli serali che regaleranno un’atmosfera magica e coinvolgente.

A partire dal 30 maggio prenderà il via il “tradizionale” Girotonno: quattro giorni tra cultura, arti, enogastronomia, musica e spettacolo che anche quest’anno celebrerà l’antica tradizione e la cultura millenaria del tonno in un angolo di paradiso nel Sulcis Iglesiente. L’antica e caratteristica cittadina tabarchina sarà quindi nuovamente il palcoscenico per un prezioso momento di confronto e scambio culturale tra le regioni mediterranee che ancora mantengono viva la cultura di tonni e tonnare.

Momento centrale dell’evento sarà il World Tuna Competition, la gara gastronomica internazionale che vedrà a confronto chef provenienti da 8 Paesi. E ancora, i cooking show dedicati alla presentazione di ricette d’autore a base di tonno preparate da grandi chef italiani e internazionali e l’expo village, il villaggio espositivo che offre ai visitatori la possibilità di fare shopping, ogni giorno fino a mezzanotte, tra le specialità agroalimentari locali e i prodotti dell’artigianato sardo. Il Tuna village è il villaggio gastronomico della manifestazione dove il tonno è il protagonista: sulla banchina Mamma Mahon ogni giorno degustazioni di tante specialità a base del grande corridore dei mari. Ogni sera, spazio all’intrattenimento con concerti di musica e spettacoli gratuiti per i visitatori della manifestazione.