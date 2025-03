Mozione della consigliera Valentina Pistis per l’attivazione di un piano per l’innovazione e la valorizzazione delle edicole di Iglesias con l’attivazione di info point

La consigliera di minoranza Valentina Pistis ha presentato una mozione al sindaco di Iglesias Mauro Usai, alla Giunta e alla Commissione Consiliare competente, per l’attivazione di un piano per l’innovazione e la valorizzazione delle edicole con l’attivazione di info point.

Valentina Pistis nella mozione sottolinea che le edicole svolgono una funzione di interesse pubblico, sono presidio di informazione nella vita dei cittadini e luoghi di riferimento nei quartieri della città in cui ritrovare il senso di comunità e tenuto conto che il comune di Iglesias negli ultimi 7 anni ha investito ingenti risorse, in termini economici, culturali, sociali, al fine di implementare e arricchire l’offerta turistica del territorio; della capillarità di distribuzione delle edicole all’interno della città di Iglesias fa in modo che le stesse possano rappresentare anche dei naturali Infopoint e che l’eventuale apertura di nuovi Infopoint in tutta la città risulterebbe più costosa e lenta rispetto alla formazione e al coinvolgimento degli edicolanti già presenti sul territorio, con l’obiettivo di distribuire materiali informativi e offrire supporto ai turisti; del coinvolgimento del settore privato, in collaborazione con l’amministrazione pubblica, potrebbe favorire l’introduzione di soluzioni innovative per la gestione e l’erogazione di servizi informativi e amministrativi attraverso le edicole; che la città necessita di spazi diffusi per la fruizione di materiale culturale, letterario e informativo che le edicole possono agevolmente offrire; che grazie alle risorse della tassa di soggiorno istituita nel 2024 sarà possibile stanziare una quota da dedicare a tale progetto; che tale proposta vuole raggiungere lo scopo ultimo della salvaguardia di una categoria che a causa dell’informatizzazione della stampa e dei servizi editoriali, sta subendo una grave contrazione degli affari economici; la mozione, se approvata, prevede che il Consiglio comunale di Iglesias impegni il sindaco, la Giunta e la Commissione consiliare di riferimento a predisporre un piano operativo per le edicole finalizzato alla redazione di un accordo, d’intesa con le associazioni di categoria, includendo:

a) l’abilitazione delle edicole anche come Infopoint cittadini, con formazione specifica per gli edicolanti e distribuzione di materiali informativi turistici multilingue; b) l’installazione di totem touchscreen presso le edicole per la promozione di eventi, attrazioni turistiche e servizi pubblici con offerta in termini di fruibilità e accessibilità dei servizi;

Valutare:

a) l’inserimento delle edicole nella rete di vendita dei biglietti per musei e attrazioni cittadine; b) la collaborazione con le associazioni del territorio nella realizzazione di eventi; c) la riduzione del canone per l’occupazione del suolo pubblico permanente per i gestori delle edicole che aderiscono al Piano/Accordo.

«Con queste azioni – conclude Valentina Pistis – il comune di Iglesias può non solo riqualificare la funzione delle edicole ma anche trasformarle in veri e propri hub culturali e informativi, contribuendo così allo sviluppo del turismo e al rafforzamento della comunità locale.»