Il comune di Guspini, in collaborazione con Teknoservice, avvia la distribuzione dei nuovi sacchi per la raccolta differenziata. Il ritiro sarà possibile presso i locali di via Togliatti n° 1 (atrio ex scuola Rodari) a partire dal 17 marzo 2025, seguendo un calendario basato sull’ordine alfabetico del cognome dell’intestatario della TARI.

Orari di consegna:

Lunedì, mercoledì e venerdì : dalle 10.00 alle 13.00

Martedì, giovedì e sabato: dalle 15.00 alle 18.00

Calendario di distribuzione:

Dal 17 al 20 marzo → cognomi con iniziali A-B

Dal 20 al 22 marzo → cognomi con iniziali A-B-C-D

Dal 24 al 26 marzo → cognomi con iniziali C-D

Dal 27 al 29 marzo → cognomi con iniziali H-I-L

Dal 31 marzo al 2 aprile → cognomi con iniziali L-M

Dal 3 al 5 aprile → cognomi con iniziali M-N

Dal 7 al 9 aprile → cognomi con iniziali N-O

Dal 10 al 12 aprile → cognomi con iniziali O-P

Dal 14 al 16 aprile → cognomi con iniziali P-Q-R

Dal 17 al 19 aprile → cognomi con iniziali R-S

Dal 22 al 24 aprile → cognomi con iniziali S-T

Dal 28 al 30 aprile → cognomi con iniziali S-T-U-V

Dal 2 al 3 maggio → cognomi con iniziali U-V-Z

A partire da lunedì 5 maggio fino a sabato 10 maggio 2025, il ritiro sarà possibile per tutti, senza seguire l’ordine alfabetico, ma si raccomanda comunque di rispettare il calendario per evitare code e attese impreviste.

Come ritirare i sacchi?

Per ritirare i sacchi è necessario presentare la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI.

Nel caso in cui non sia possibile recarsi di persona, è possibile delegare un terzo compilando l’apposito modulo disponibile presso il Comune o sul sito di Teknoservice a questo link: https://www.teknoserviceitalia.com/guspini_su_sardegna.html .

Il delegato dovrà presentare:

Il modulo di delega compilato e firmato

La tessera sanitaria dell’intestatario della TARI

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800 615 622 o visitare il sito ufficiale di Teknoservice.