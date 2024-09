I dieci anni del festival internazionale “Arpe nel mondo”

Quest’anno il festival internazionale “Arpe nel mondo”, organizzato dall’Ente concerti Città di Iglesias, e ideato e diretto dall’arpista Raoul Moretti, celebra l’importante traguardo del decennale con un ricco programma che da giovedì 3 a domenica 6 ottobre (più due appendici nei mesi di novembre e dicembre) vedrà protagonisti artisti di formidabile talento, provenienti dall’area celtica.

I dettagli dell’edizione 2024 dell’iniziativa saranno illustrati nella conferenza stampa in programma domani, martedì 1 ottobre, alle 11.00, nella sede della Fondazione di Sardegna, a Cagliari in via San Salvatore da Horta.

All’incontro con i giornalisti interverranno lo stesso ideatore e direttore artistico Raoul Moretti e Carlo Erriu, presidente dell’Ente concerti Città di Iglesias.