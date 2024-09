A San Giovanni Suergiu, dal 25/09/2024 al 29/10/2024, l’ufficio postale resterà chiuso per l’esecuzione dei lavori del progetto “Polis”, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Carbonia Centro

A causa dell’avvio dei lavori tecnici per la realizzazione del “Progetto Polis-Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale” di Poste Italiane, l’ufficio postale di San Giovanni Suergiu, sito in via Giuseppe Di Vittorio n. 5, resterà

chiuso al pubblico dal 25/09/2024 al 29/10/2024.

Durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Carbonia Centro, sito in Piazza Rinascita n. 14, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.

Presso l’ufficio di Carbonia sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni vincolate all’ufficio postale di radicamento (conto, libretto, etc.).

L’ufficio postale di San Giovanni Suergiu riaprirà in data 30/10/2024, salvo imprevisti.