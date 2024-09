Alessio Mannai sul podio ai “World Skate Game” di pattinaggio a rotelle nei 100 metri su strada, a Pescara. L’atleta di Carbonia, tesserato per la Flash Ad Pattinaggio, ha conquistato la medaglia di bronzo, alle spalle del compagno di Nazionale Cristian Scasselati, medaglia d’oro, e al cinese Pan Cheng Yo. Fino alle semifinali Alessio Mannai aveva il miglior tempo assoluto e si presentava come favorito per il titolo iridato ma una scivolata in partenza lo ha frenato in semifinale e così si è dovuto “accontentare” di una pur prestigiosa medaglia di bronzo, nella finalina disputata e vinta con il colombiano Yepes Juan.

Per Alessio Mannai, 18 anni, già campione europeo nei 100 metri su pista ai campionati europei svoltisi a L’Aquila nel 2022, un anno fa si classificò al quarto posto, ad un soffio dal podio, nella stessa gara, ai campionati mondiali disputati a Vicenza. Ora un passo avanti, con il terzo posto, altra tappa di avvicinamento al tetto del mondo della velocità del pattinaggio a rotelle, che vista l’età ancora giovanissima, appare pienamente alla sua portata.