Sabato 12 e domenica 13 ottobre il pattinodromo di Carbonia ospiterà il 2° “Stage dei campioni”

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, il pattinodromo di via Balilla ospiterà la manifestazione denominata “2° Stage dei campioni”, organizzato dall’A.S.D. Roller Carbonia e LGO, con il patrocinio del comune di Carbonia. Si tratta di un evento sportivo a carattere regionale, uno stage tenuto da diversi campioni in carica nelle categorie assolute della disciplina del pattinaggio corsa, rivolto ai giovani di atleti di tutte le società sarde.

«L’evento mira a bissare l’ottimo riscontro di pubblico della prima edizione. Si tratta di un’occasione importante in cui i nostri ragazzi potranno non soltanto incontrare da vicino i loro idoli, ma anche allenarsi insieme, carpendo i segreti e le tecniche che hanno consentito a campioni di calibro internazionale di raggiungere successi straordinari», ha detto l’assessora dello Sport Giorgia Meli.

«Il 2° Stage dei campioni rappresenta una vetrina sportiva d’eccellenza per la nostra città che per due giorni sarà il principale punto di riferimento del pattinaggio, ospitando atleti eccellenti come Sofia Chiumiento, Valentina Buccolini, Duccio Marsili, Danny Sargoni, Alessio Mannai», ha aggiunto il sindaco Pietro Morittu.

La partecipazione allo stage è gratuita. Si svolgeranno un allenamento sui pattini, uno a secco e un meeting di confronto. Le categorie interessate sono G-E, R12-R-A-J-S.