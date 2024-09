Lavori di manutenzione straordinaria nell’ufficio postale di Guspini

L’ufficio postale di via Torino, a Guspini, resterà chiuso da oggi, lunedì 23 settembre, a sabato 28 settembre per lavori interni di manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo dell’impianto di climatizzazione, in grado di ottimizzare il microclima interno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate in giacenza per assenza del destinatario, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via Porru Bonelli, a Gonnosfanadiga, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

L’ufficio postale di Guspini riaprirà lunedì 30 settembre con i consueti orari.