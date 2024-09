Moto contro autobus sulla SS 130, il conducente della moto è deceduto, il traffico in direzione della SS 195 racc. (KM 4,827), è provvisoriamente bloccato

A causa di un incidente, sulla strada statale 130 “Iglesiente“il traffico in direzione della SS 195 racc. (kM 4,827,) è provvisoriamente bloccato, in corrispondenza del comune di Iglesias.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro avvenuto al km 50,300 ha coinvolto un autobus ed una motocicletta. Nell’impatto il conducente della moto è deceduto.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.