Nel Sulcis impegnati oltre 400 Testimoni di Geova in una campagna mondiale

Dal primo settembre più di otto milioni di volontari in tutto il mondo – in Italia sono oltre 250mila – hanno dato il via a una campagna in cui viene offerto un corso interattivo gratuito per conoscere meglio la Bibbia. Nel Sulcis iglesiente 400 Testimoni di Geova partecipano alla campagna e oltre 4.500 in tutta l’isola.

La campagna prevede la presentazione di un corso biblico tramite un opuscolo di sole tre lezioni intitolato “Puoi vivere felice per sempre” che spiega cosa dice la Bibbia sui seguenti argomenti:

– Come può aiutarti la Bibbia?

– La Bibbia dà speranza.

– Puoi credere nella Bibbia?

Il corso è interattivo: include sessioni di domande e risposte e video, inoltre spiega come la Bibbia contribuisce a migliorare la propria vita, aiutando ad esempio a sviluppare buoni rapporti in famiglia, al lavoro e a scuola. Le lezioni settimanali possono durare anche solo cinque minuti e possono essere tenute quando e dove la persona preferisce, anche in videoconferenza o per telefono.

«Chi accetta questo corso biblico non è obbligato a continuarlo – ha detto Alessio Atzeni -. Quello che ci auguriamo è che le persone si prendano un momento per scoprire come le Sacre Scritture aiutano a risolvere alcuni problemi già da ora e quale speranza offrono per la loro soluzione definitiva in futuro.»