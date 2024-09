Sono in corso le ricerche di un escursionista disperso in un cammino minerario tra Masua e Cala Domestica

Sono in corso le ricerche di un escursionista irlandese di 39 anni, disperso dal pomeriggio di venerdì 6 settembre nell’iglesiente lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara, nel tratto di costa compreso tra Masua e Cala Domestica.

Dal Comando dei vigili del fuoco di Cagliari è stato istituto un posto di Comando Avanzato con automezzo Ucl (Unità di comando locale) per il coordinamento delle squadre impegnate nella ricerca, operativo sul posto con specialisti TAS (topografia applicata al soccorso),

operativi in campo la squadra SAF (speleo alpino fluviale), il nucleo SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) con i droni, il nucleo cinofili oltre le squadre a terra con automezzi fuoristrada è stato impiegato l’elicottero Drago 144 del reparto volo dei vigili del fuoco Sardegna decollato dalla base di Alghero che nella giornata di ieri ha sorvolato le aeree limitrofe impervie della zona di ricerca attivato presso la direzione regionale dei vigili del fuoco per la Sardegna.