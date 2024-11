Mercoledì 13 novembre 2024, a Carbonia, si terrà la VII edizione del Premio d’Arti Faustino Onnis

Mercoledì 13 novembre 2024, dalle 19.00 alle 22.00, presso la Sala Soci Euralcoop, Piazza Marmilla, a Carbonia, si terrà la VII edizione del Premio d’Arti Faustino Onnis, dedicato alla Gara Poetica Tradizionale Sarda. L’evento è organizzato dall’associazione Dianthus, in collaborazione con l’associazione C.A.M.P.O.S. e la Fondazione Faustino Onnis.

La serata prevede un’introduzione di esperti che illustreranno le forme poetiche tradizionali sarde, come il mutetus longus, a versus, mutetus frorius e sa repentina, per guidare il pubblico nella valutazione delle esibizioni. Gli spettatori avranno un ruolo importante: potranno votare i poeti e le poetesse in gara, contribuendo alla classifica che determinerà i finalisti per la serata conclusiva del 16 novembre, a Selargius.

Premi e riconoscimenti. Quest’anno il Premio Faustino Onnis è dedicato alla memoria della poetessa Paola Dentoni. Da questa edizione viene istituito il Premio Paola Dentoni, che sarà assegnato a sa cantadora più meritevole secondo il giudizio della commissione. Sono inoltre previsti premi in denaro per i primi tre classificati.

Premio aperto a tutti. Il concorso è aperto a poeti e poetesse di qualsiasi età o luogo di residenza, con partecipazione gratuita. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il bando e il modulo di iscrizione.

Al termine dell’evento, l’associazione C.A.M.P.O.S. offrirà un rinfresco, per condividere un momento conviviale con i partecipanti e gli ospiti.

Per informazioni: Francesco Capuzzi – Presidente Associazione Dianthus – Tel: 3409300108 – Email: francesco.capuzzi@gmail.com