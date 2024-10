Stato di agitazione alla RSA di Nuxis, stamane si è svolto un sit in. «Dopo 21 interlocuzioni con la dirigenza Codess – si legge in un manifesto delle organizzazioni sindacali CGIL Funzione Pubblica e CISL Funzione pubblica – le lavoratrici e i lavoratori sono stanchi delle prese in giro e siamo arrivati a proclamare lo stato di agitazione. Rivendichiamo e denunciamo: fruizione festività soppresse; prelievo unilaterale sotto la voce “Fondo di solidarietà”; decurtazione oraria in occasione assenze per malattia, infortunio, permessi 104 e ferie; turnazioni che non contemplano un adeguato recupero psicofisico e la maturazione del monte ore mensile; carenza di figure mediche di riferimento e non adeguato numero di personale infermieristico e di assistenza.»