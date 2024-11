A Ussana si parla di trapianti e donazione di organi

L’associazione Prometeo AITF ODV, in collaborazione con il Comune e l’associazione AVS Arcobaleno, organizza a Ussana per venerdì 29 novembre 2024, presso il Monte Granatico in via Chiesa n. 5, un incontro pubblico per informare sulla donazione e sui trapianti di organi.

Presso l’Ufficio anagrafe del comune di Ussana è già attivo il servizio di registrazione delle dichiarazioni di volontà sulla donazione post-mortem, che consente, in particolare, di lasciare traccia della propria scelta nel Sistema informativo trapianti (SIT) al momento del rilascio o rinnovo della carta di identità. Sfruttare questa possibilità è importante perché evita che, nel caso in cui ci accada un evento tragico, questa decisione debba essere presa dai nostri parenti in un momento già difficilissimo. Attualmente, a Ussana, ad aver fatto registrare un “no” alla donazione dei propri organi è stato il 27,1% dei dichiaranti: un dato non molto più alto di quello generale della Sardegna, pari al 24%, e più basso di quello generale italiano, pari al 32,3%. Due fatti, però, preoccupano la Prometeo: il Sud Sardegna è la provincia sarda con la maggior percentuale di opposizioni alla donazione registrate dai comuni (26,8%). Da qui l’impegno dell’associazione di trapiantati a proseguire con gli incontri di sensibilizzazione in questa area della nostra Isola. La seconda preoccupazione riguarda il dato ufficioso dei “no” pronunciati nelle Rianimazioni sarde dai familiari dei potenziali donatori: giunti a novembre, risulterebbero pari al 34%. È un numero che cresce già dallo scorso anno e che fa pensare che in questa Regione, da anni contraddistinta da ottimi dati, si stiano diffondendo paure e pregiudizi che limitano la spinta solidale, compresa una certa sfiducia verso la Sanità pubblica. La Prometeo ritiene che questo problema richieda un intervento deciso delle Istituzioni regionali, ma nel frattempo continuerà a fare la sua parte per diffondere conoscenza su questi temi e promuovere la “cultura della donazione”.

L’incontro di venerdì, che inizierà alle ore 17.30, avrà proprio questo intento. Saranno operatori sanitari a spiegare le questioni più complesse e delicate, quali le malattie che possono rendere necessario un trapianto oppure come e a quali condizioni avviene la donazione: la dott.ssa Claudia Cogoni del Centro regionale trapianti (CRT), ente che coordina le attività di donazione e trapianto in Sardegna; il dott. Fausto Zamboni, Direttore della Chirurgia Epatobiliopancreatica e Trapianti di fegato e pancreas dell’Arnas “G. Brotzu” di Cagliari; la dott.ssa Fabrizia Salvago, psicologa clinica dell’Arnas “G. Brotzu”, specializzata in comunicazione sulla donazione; il dott. Stefano Dedola, consulente scientifico della Prometeo ed ex responsabile del Day hospital del Centro trapianti di fegato e pancreas di Cagliari. Oltre a loro, interverranno il sindaco di Ussana Emidio Contini, la vicesindaca e assessora comunale alla Sanità Marirosa Contini e il presidente di AVS Arcobaleno Franco Murtas. Infine, ci saranno le testimonianze di trapiantati della Prometeo, che faranno capire al pubblico come chi dona gli organi non si limita a salvare la vita di uno o più malati che attendono un trapianto, ma porta benefici a tutte le persone che sono legate a questi pazienti e alle comunità in cui vivono. In quanto volontari, questi trapiantati saranno anche una prova del fatto che l’amore disinteressato che spinge a compiere la scelta di donare gli organi si moltiplica, spingendo trapiantati, familiari e amici a organizzarsi per rendere concreto e diffondere ancora di più questo spirito solidale.

La Prometeo AITF ODV, Delegazione regionale sarda dell’AITF, è un’associazione dotata di personalità giuridica di diritto privato ed è attualmente iscritta al Registro unico del Terzo settore (RUNTS). Per statuto si occupa in particolare di: promuovere la donazione degli organi e informare sui trapianti d’organo; contribuire a rafforzare il coordinamento tra istituzioni, strutture sanitarie e medici operanti sul territorio; supportare trapiantati, trapiantandi e familiari; promuovere l’attività sportiva e motoria come terapia post-trapianto e come mezzo per dimostrare che “il trapianto è vita” non è solo uno slogan. L’associazione porta avanti la sua attività grazie a contributi pubblici, al 5×1000 e a donazioni di privati. L’incontro del 29 novembre, in particolare, sarà finanziato dall’Assessorato regionale del Lavoro, tramite il contributo di cui alla L.R. n. 13/1991, art. 72.