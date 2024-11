ASL Sulcis Iglesiente: istituite 5 nuove Commissioni invalidità civile, Legge 104 e Legge 68 finalizzate all’abbattimento delle liste d’attesa

Si sono riuniti ieri pomeriggio i componenti delle nuove Commissioni invalidità formate con l’obiettivo di abbattere le liste d’attesa accumulate in questi anni a causa della mancanza di personale.

Si tratta di un Progetto della ASL Sulcis Iglesiente che ha visto nelle scorse settimane un lungo lavoro – da parte del SSP e della Direzione aziendale – di organizzazione e di individuazione delle migliori modalità di gestione per l’espletamento delle sedute delle Commissioni. Alla luce delle problematiche emerse nei mesi scorsi in particolare per quanto riguarda il personale del comparto (amministrativi e assistenti sociali) si è

optato per la scelta di assumente tali figure da dedicare esclusivamente a questa attività in orario di servizio.

Questa scelta, insieme all’individuazione del personale medico disponibile, ha consentito la formazione di 5 nuove Commissioni che si riuniranno nelle ore pomeridiane esclusivamente per il recupero del pregresso, in ordine di presentazione delle domande secondo le logiche prioritarie.

Le sedute saranno distribuite equamente tra le sedi di Carbonia e Iglesias.

Durante le ore mattutine, prosegue in maniera più organica l’attività delle 3 commissioni già operanti grazie alla presenza costante di tutti i componenti previsti.