Il comune di Carbonia lancia un contest su Instagram dedicato agli studenti da 16 anni in su, per riscoprire e promuovere la storia della città di Fondazione

Il comune di Carbonia lancia un contest su Instagram dedicato agli studenti delle scuole della città, che abbiamo compiuto 16 anni, per riscoprire e promuovere la storia della città di Fondazione, celebrando i monumenti e gli edifici iconici dell’architettura razionalista che caratterizzano il suo centro storico. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio di comunicazione che mira a valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della città, coinvolgendo le nuove generazioni in attività didattiche ed esperienziali.

Chi può partecipare e come iscriversi – Per aderire al contest sarà sufficiente pubblicare una foto, un video o un reel su Instagram con l’hashtag #carboniacittadifondazione e tag @carboniacittafondazione raccontando in modo originale e con uno sguardo inedito i monumenti più significativi di Carbonia città di Fondazione come luogo simbolico dell’architettura razionalista in Italia. Ogni post dovrà essere accompagnato dall’indicazione dell’istituto e della classe di appartenenza.

Durata – Il concorso ha inizio il 10 novembre 2024 alle ore 10.00 e termina il 30 novembre 2024 alle ore 12.00.

Vincitori – Il post che otterrà il maggior numero di “like” (entro i termini indicati dal presente regolamento) sarà proclamato vincitore del contest. Saranno premiati anche il secondo e il terzo classificato. Per conteggiare il numero esatto dei like di un post è necessario che essi siano completamente visibili sui profili degli autori. Non possono essere conteggiati like nascosti o di profili non pubblici. In caso di parità di like ricevuti, il post verrà valutato dalla commissione giudicatrice in modo inappellabile.

Premiazione – Al primo classificato sarà consegnato un tablet di ultima generazione. Il secondo e il terzo classificato riceveranno un ebook reader per la lettura di libri in formato digitale. La premiazione avverrà il giorno 6 dicembre 2024 in occasione del convegno finale del progetto dedicato a Carbonia Città di Fondazione in cui saranno esposti i risultati del progetto e le iniziative dell’amministrazione per la valorizzazione del ricco patrimonio storico e architettonico del centro minerario.

Gli altri eventi con le scuole – Il programma con le scuole prevede altre attività che arricchiranno gli studenti nel percorso di scoperta della storia della città di Carbonia. Il programma prevede una visita all’info point multimediale dedicato alla città di Fondazione, situato presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari, il 13 e 14 novembre, dove gli studenti potranno esplorare la storia e l’evoluzione urbanistica di Carbonia attraverso contenuti interattivi e la tecnologia immersiva. A seguire, il 19 e 20 novembre, le classi delle scuole primarie di primo e secondo grado si immergeranno nel tour guidato di Piazza Roma, il cuore della città, per osservare da vicino gli edifici simbolo dell’architettura razionalista.