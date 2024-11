“Ruote nella Storia”: un viaggio attraverso il Parco Geominerario della Sardegna il 30 novembre e 1° dicembre

Un ricco programma interesserà l’evento “Ruote nella Storia. Un viaggio attraverso il Parco Geominerario della Sardegna”, in programma sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre.

La tappa in Sardegna del format Ruote nella Storia, nato dalla sinergia tra ACI Storico e Automobile Club d’Italia, che ha lo scopo di portare sulle strade e tra i luoghi e panorami più belli d’Italia le affascinanti auto storiche e d’epoca, è organizzata dall’Automobile Club Cagliari presieduto da Antonello Fiori con la direzione di Attilio Iannuzzo.

Dopo il successo della scorsa edizione, la manifestazione di quest’anno organizzata dall’AC Cagliari, che avrà l’importante patrocinio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, è realizzata con la collaborazione di ACI Sport Delegazione Sardegna, ACI Historic Cagliari e ACI Cagliari per lo Sport.

«È una manifestazione molto importante – ha commentato Antonello Fiori, presidente dell’Automobile Club Cagliari – stiamo cercando di realizzare una connessione tra turismo, promozione del territorio e valutazione del patrimonio storico della Sardegna grazie all’importante collaborazione del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. Inoltre, “Ruote nella Storia” è promozione del nostro patrimonio storico automobilistico con la valorizzazione delle auto ACI Storico, sempre presente nella promozione di queste manifestazioni, infatti, come prevede il regolamento, le macchine che parteciperanno sono tutte inserite all’interno della lista di salvaguardia dell’ACI. Per la prima volta, stiamo testando una manifestazione di tipo non agonistico, con un nuovo regolamento particolare di gara che ci consente di fare delle manifestazioni semplificate, in totale sicurezza e con tutte le figure preposte alla verifica e al controllo di sicurezza della manifestazione. Un’altra bella e importante iniziativa che promuoverà il territorio in un periodo di bassa stagione, un evento che, attraverso la valorizzazione e la partecipazione delle auto storiche, offrirà la possibilità di dare vita ad un turismo molto appassionante, coinvolgente e destagionalizzato.»

La conferenza stampa di presentazione si terrà a Cagliari, mercoledì 27 novembre, alle ore 10.00, presso la sede dell’Automobile Club Cagliari, in via Verdi 11. Il programma dell’importante evento, prevede venerdì 29 novembre, a Cagliari alle 19.00, presso il Molo Calata Sant’Agostino, il Match Race. Sabato 30 novembre i partecipanti si ritroveranno a Cagliari, alle 7.45, presso le Saline di Molentargius per la partenza prevista alle 8.30, per poi effettuare le prove cronometrate. Alle 10.30, la tappa successiva sarà Fluminimaggiore con la visita guidata alla Miniera Su Zurfuru, alle 12.30 si terrà il momento conviviale del pranzo presso il ristorante Su Mannau a Fluminimaggiore, mentre alle 14.30 i partecipanti si dirigeranno a Montevecchio dove, alle 15.30, è in programma la visita alla miniera.

Nel pomeriggio, alle 17.30, è prevista la partenza per Arbus dove all’Hotel ristorante Meridiana, alle 20.00, si terrà un altro momento conviviale dedicato alla cena.

Domenica 1° dicembre, alle 8.30, i partecipanti partiranno da Arbus (prove cronometrate) per dirigersi a Pau dove, alle 9.45, è prevista la visita guidata al Museo dell’Ossidiana, mentre alle 11.30, le splendide auto d’epoca si dirigeranno a Cagliari dove è in programma il pranzo e, successivamente, la cerimonia di premiazione.

Sono tanti i motivi di interesse che accompagneranno Ruote nella Storia organizzato in Sardegna – nelle date del 30 novembre e 1° dicembre – dall’Automobile Club Cagliari, evento durante il quale i partecipanti uniranno l’importanza e la bellezza delle loro splendide vetture, con l’importanza e la bellezza del patrimonio storico dell’isola grazie alla collaborazione del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, un’altra importante opportunità di vivere e dare lustro a luoghi dal fascino esclusivo e indimenticabile.