Venerdì 22 novembre, presso la Biblioteca comunale di Carbonia, verrà presentato il libro di Tzunami “Un’ amicizia per due mondi da salvare 5 – Il corso degli eventi”. i

Venerdì 22 novembre, alle ore 17.30 presso la Biblioteca comunale di Carbonia, sita in viale Arsia s.n.c., nell’ambito della rassegna Carbonia Scrive, si terrà la presentazione del Libro di Tzunami “Un’ amicizia per due mondi da salvare 5 – Il corso degli eventi”.

Presenterà l’autrice e modererà l’incontro la prof.ssa Carla Carcangiu.

L’autrice. Tzunami è lo pseudonimo di Suami Bernardini, che si autodefinisce la diciannovenne più quattordicenne che ci sia! Ama giocare, disegnare ed esplorare e cerca sempre di vedere il mondo dipinto di ogni colore. Scrivere è la sua passione e questo, crescendo, l’ ha aiutata a superare momenti difficili e a cercare di vedere le cose da punti di vista differenti. I protagonisti delle avventure che racconta, sono i suoi migliori amici nella vita reale e componenti della sua amata famiglia. Tutti loro la ispirano con caratteristiche e aneddoti di ogni giorno. Di fatto, lo pseudonimo “Tzunami”, che le piace sempre utilizzare, le è stato dato da bambina proprio da loro, quando già era evidente il suo temperamento più che movimentato.

Il libro. Un’ amicizia per due mondi da salvare 5 . Il Team Uragano non si ferma mai! Tzunami e i suoi amici si cacciano in ogni guaio possibile immaginabile, con altri misteri da risolvere e assurdità per le quali ridere e giocare! Con i nostri protagonisti tuttavia, cresce anche un grande senso di responsabilità verso il Regno delle Nuvole, che li sta guidando nel sentiero spinoso che sarà la loro vita. In questo episodio infatti, salterà fuori una grave verità che metterà in crisi i nostri sei ragazzi, e con essa, il lontano ricordo di un’antica leggenda che cambierà completamente le carte in tavola.