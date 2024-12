Appuntamenti di Natale a Sant’Antioco: “Libri in piazza – piccola fiera del libro usato” in Piazza De Gasperi

“Libri in piazza – piccola fiera del libro usato”. L’iniziativa, a cura del gruppo di lavoro che anima e gestisce MuseoDiffuso.exe / Sant’Antioco, centro di aggregazione e di esperienze creative giovanile, si terrà domenica 22 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, in Piazza de Gasperi.

Sarà una domenica dedicata ai libri, alla lettura e alla socialità, un’occasione per ampliare la propria collezione di libri e per fare un regalo di Natale all’insegna dell’economia circolare. L’evento mira a coinvolgere anche i più piccoli. Per l’occasione sarà inoltre aperta eccezionalmente e negli stessi orari anche la Biblioteca Comunale che ha sede nel Palazzo del Capitolo, piazza De Gasperi, nell’ambito del progetto “Biblioteca Diffusa Sant’Antioco”.

Per partecipare come espositore alla fiera è necessario compilare il form al link https://forms.gle/wMVXc7jZPLfNMVp7A

Per ricevere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail museodiffuso.exe@gmail.com.