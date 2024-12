“Carbonia Avanti”: «Glencore ha conseguito utili milionari, ha inquinato il territorio e ora scarica i lavoratori»

«Riteniamo gravissima la decisione del management della multinazionale svizzera di fermare le linee produttive dello stabilimento condannando oltre 1.200 lavoratori e annesse famiglie all’incertezza più totale rispetto al proprio futuro lavorativo.

Una decisione ancor più oltraggiosa e dal forte carico simbolico negativo, poiché arriva a trattative in corso, in anticipo a quanto precedentemente paventato e a cavallo delle feste natalizie. Ma certamente non un fulmine a ciel sereno, visto l’atteggiamento tenuto da almeno 4 anni a questa parte, ovvero dal cambio di dirigenza locale, da coloro che avrebbero dovuto fare tutto il possibile per rilanciare la fabbrica e invece – probabilmente come da copione pre impostato – hanno finito per chiuderla.»

Il gruppo politico “Carbonia Avanti” commenta così gli ultimi sviluppi della vertenza della Portovesme srl che hanno visto Glencore annunciare la fermata anticipata a lunedì 23 dicembre 2024 della linea di produzione dello zinco.

«Arrivati a questo punto è necessaria non solo una forte presa di posizione del Governo nazionale, ma anche un intervento che obblighi la società a recedere dalle proprie posizioni almeno finché non si trovi qualcuno realmente interessato a rilevare lo smelter e a produrre a Portovesme – prosegue “Carboni Avanti” -. Ma ogni eventuale azione in questo senso, onde evitare situazioni già viste con la fermata di altri stabilimenti nel polo industriale – ancora oggi fermi, va attivata con gli impianti in marcia o, comunque, attivi.»

«Ogni altra prospettiva orientata a un non meglio precisato futuro, con la fabbrica ferma, rischierebbe di essere (ribadiamo: come la storia recente dell’agglomerato industriale insegna) oltre che velleitaria, una presa in giro ai lavoratori e all’intero territorio – conclude il gruppo politico “Carbonia Avanti” -. Ribadendo la nostra vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici, ci rendiamo disponibili per qualsiasi iniziativa atta a scongiurare l’ennesimo scempio occupazionale nelle nostre comunità.»