Due incontri a Fluminimaggiore e Piscinas, giovedì 12 dicembre, per la presentazione del nuovo Bando Sulcis per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese

Si terranno il 12 dicembre a Fluminimaggiore e Piscinas, alla presenza dei responsabili del CRP (Centro Regionale di Programmazione) e del GAL, due incontri per la presentazione del nuovo avviso del Bando Sulcis – il bando territoriale di sostegno alle micro, piccole e medie imprese del Sulcis Iglesiente, nel corso dei quali verranno illustrati i termini e le modalità di partecipazione.

L’appuntamento è per giovedì 12 dicembre 2024:

La partecipazione è libera. Per questioni organizzative è richiesta l’iscrizione.

Lo sportello informazioni del Bando Sulcis riapre con un open day. I consulenti del GAL e di Invitalia saranno a disposizione degli interessati lunedì 16 dicembre 2024 dalle ore 9.00 alle 18.00 negli uffici del GAL Sulcis Iglesiente in via Aldo Moro 6 a Masainas. Per partecipare è necessario prenotare un appuntamento, con una delle seguenti modalità: