L’Ambito Plus dell’Arcipelago del Sulcis lancia il progetto “Includis”

Promuovere la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l’accompagnamento al lavoro di persone con disabilità volto al recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, ad un reinserimento sociale partecipato. Ovvero, contribuire all’incremento della partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo in particolare dei gruppi svantaggiati favorendo le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva. Il tutto grazie al ruolo determinante di soggetti pubblici e privati che, accreditandosi nell’ambito di un elenco di soggetti disponibili, potranno attivare tirocini in favore di persone non occupate con determinate caratteristiche.

Ecco i presupposti di base del progetto “Includis”, promosso dall’ambito Plus dell’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis, che riguarda i Comuni di Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte, per la realizzazione del quale l’ente gestore promuove la raccolta di manifestazioni di interesse rivolte ad enti pubblici e/o privati che, come detto, potranno attivare tirocini in favore di persone non occupate che ricadano in una delle seguenti condizioni: con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Centri di Salute Mentale o UONPIA (U.O Neuropsichiatria Infantile e dell’adolescenza); con disabilità mentale/intellettiva e/o psichica in carico ai servizi sociali o socio-sanitari; con disabilità riconosciuta.

L’obiettivo è costituire un elenco di soggetti disponibili ad accogliere i destinatari del progetto e ad avviare le attività di tirocinio. Possono essere “Soggetti Ospitanti” i datori di lavoro pubblici o privati e le cooperative di tipo A e B, formalmente iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi e dovranno possedere i requisiti previsti dalle “Linee guida in materia di tirocini”.

Per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto individuale nel quale verranno pianificate le attività specifiche. Il tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento avrà una durata minima di 2 mesi e massima di 24 mesi e ciascun tirocinio dovrà prevedere una frequenza settimanale non superiore all’80% dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e non inferiore a 20 ore, a fronte di un’indennità mensile lorda di 500,00 euro. I costi relativi al tirocinio sono naturalmente a carico del finanziamento di cui all’avviso “Includis 2024”.

La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere avanzata entro il 10 gennaio 2025 utilizzando esclusivamente il modulo” 1B- Lettera di intenti ad accogliere i destinatari e ad avviare le attività di tirocinio” e deve essere indirizzata a Plus Arcipelago del Sulcis attraverso PEC all’indirizzo unionecomuni.arcipelagodelsulcis@pec.it

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti contatti dell’ufficio di piano: telefono: 3511224013, E-mail: coordinatoreplus@unionecomuniarcipelagodelsulcis.it

Tutta la documentazione è reperibile al link: https://tinyurl.com/4pxpvmke