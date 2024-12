Moreno (Momo) Uccheddu, 27 anni, atleta emergente a livello internazionale nella disciplina del CrossFit

Moreno (Momo) Uccheddu, 27 anni, è un atleta emergente a livello internazionale nella disciplina del CrossFit. Dal 2021 lavora come istruttore di CrossTraining e Functional Training presso lo New Spartan’s Club Carbonia dal 2021 come istruttore CrossTraining e Functional Training. Nel settore dal 2017, ha iniziato il suo percorso come istruttore funzionale presso una palestra di Domusnovas, l’anno successivo ha aperto la sua attività e il suo Box di CrossTraining, allenando e formando a livello atletico persone di qualsiasi età, spronandole a superare i loro limiti.

Nella palestra Spartan’s Club, a Carbonia, insegna tutti i movimenti funzionali e coordinativi che sono alla base del CrossTraining, come le alzate olimpiche, i movimenti a corpo libero della Ginnastica, l’utilizzo di varie attrezzature come manubri, kettlebell e Med Ball, con metodologie di allenamento a circuito o a tempo e lavori a condizionamento metabolico.

Superate le fasi eliminatorie, insieme ad altri due atleti sardi, è atteso da un importantissimo evento di CrossFit a Miami, in Florida. Alla vigilia della partenza, lo abbiamo intervistato.